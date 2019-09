Serie über UFO-Sichtungen bei TV Now

Die U.S.Air Force untersuchte in den 50er und 60er Jahren unter dem Titel "Project Blue Book" was es mit den zahlreichen UFO-Sichtungen auf sich hatte. Die neue Serie beschäftigt sich mit den Vorfällen und greift auf offizielle Regierungsakten zurück.



Zwischen den 50er und 60er Jahren waren UFOs in aller Munde – zahlreiche angebliche Sichtungen und ungewöhnliche Vorfälle ließen die U.S.Air Force geheime Untersuchungen aufnehmen, die unter dem Code-Namen "Project Blue Book" liefen. Der Regisseur Robert Zemeckis kreierte basierend auf den offiziellen Regierungsakten und den Aufzeichnungen des Wissenschaftlers Josef Allen Hynek die US-Fictionserie "Project Blue Book – Die unheimlichen Fälle der U.S. Air Force".