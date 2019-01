Serien-Event "Parfum" kommt ins ZDF-Hauptprogramm

Nachdem "Parfum" im Herbst bereits bei ZDFneo zu sehen war, zeigt das ZDF die sechsteilige Serie nun auch im Hauptprogramm.



Es ist eine sehr freie, in die Gegenwart geholte Neufassung der Geschichte aus Patrick Süskinds 1986 erschienenem Erfolgsroman "Das Parfum". Bei Süskind begeht der geruchslos geborene Jean-Baptiste Grenouille einen Mord an einer jungen Frau, deren Duft er festhalten möchte. In der Buch-Fassung ist dies der Auftakt zu einer Reihe ähnlicher Verbrechen.