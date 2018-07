Serien-Ranking: "Tote Mädchen lügen nicht" weiter unschlagbar

Die bereits in der zweiten Staffel laufende Drama-Serie um das Reizthema Suizid unter Jugendlichen ist bei Netflix auch im Juni beliebter als die Konkurrenz.



Wie das aktuelle Goldmedia VoD-Rating zeigt, ist mit 35,5 Millionen Abrufen die US-Produktion nahezu doppelt so oft angesehen worden wie die zweitplatzierte Serie "Money Heist" aus Spanien. Die Verteilung der Plätze drei bis zehn fällt nicht annähernd so deutlich aus: Zwischen "Suits" mit 13,7 Millionen Aufrufen und "Supernatural" auf Platz zehn mit insgesamt 9,4 Millionen Views liegen Serien im VoD-Ranking teilweise nur um eine fünfstellige Klickzahl auseinander.