Serien und Satire: Mehr Inhalte für Funk

ARD und ZDF rüsten ihren Jugendkanal Funk mit neuen Inhalten auf. Auch das Satire-Format "Walulis sieht fern", das bis zur Einstellung des Kanals auf Eins Plus lief, soll vom linearen Fernsehen ins Internet wandern.



Mit Funk wollen ARD und ZDF die für das öffentlich-rechtliche Fernsehen verloren geglaubte Jugend zurückholen. Nachdem sich der Start des öffentlich-rechtlichen Onlinekanals als Erfolg erwiesen hat, lehnen sich die Funk-Macher nicht zurück und sorgen auch in Zukunft für frische Inhalte des Jugendkanals. Wie Funk am Mittwoch mitteilte, kommen auch im Dezember neue Formate daher.