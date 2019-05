Serienjunkies und Filmliebhaber würden Netflix weiterempfehlen

Das Mainzer Marktforschungs- und Beratungsunternehmen 2HMforum hat in seiner aktuellen Studie "Fanfocus Deutschland" untersucht, welcher Video-on-Demand-Anbieter die meisten Fans hat und welchen sie weiterempfehlen würden.



Als Sieger der Studie ist Netflix hervorgegangen. Der Streamingsdienst hat mittlerweile fünf Millionen Kunden. 69 Prozent von ihnen sind hochzufrieden - davon 38 Prozent sogar echte Fans.

Auf Platz zwei kommt überraschend der Videodienst der Telekom "Videoload", der 29 Prozent tief verbundene Kunden hat. Amazon kommt mit einer Quote von 21 Prozent Fans auf Platz drei der Studie.



Amazon Prime belegt den vierten Platz mit 21 Prozent Fans, Apple iTunes und Google Play Video folgen mit jeweils 18 Prozent auf den weiteren Plätzen. Die beiden Techgiganten belegen auch in der Kategorie der Innovationen nur mittlere Plätze.



Die beiden letzten Plätze teilen sich Maxdome und Sky Ticket mit nur elf Prozent Fans. Dabei hat Sky mit 37 Prozent die meisten Gegner in der Umfrage.



Netflix konnte in den drei angefragten Kategorien Zufriedenheit mit dem Produkt-/ Leistungsangebot, Zufriedenheit mit Preisen/ Konditionen und Innovationen den ersten Platz belegen.



2HMforum führt die repräsentative Studie "Fanfocus Deutschland" schon seit Jahren in verschiedenen Branchen durch. Nach dem Fan-Prinzip werden hier Kunden - anhand ihrer Zufriedenheit und emotionalen Bindung - in fünf Kategorien eingeteilt: Fans, Sympathisanten, Söldner, Gefangene und Gegner.