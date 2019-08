Serienoffensive bei One - Viele Free-TV Premieren

Der ARD-Sender fährt ab September mit einigen nie zuvor im frei empfangbaren Fernsehen gelaufenen Formaten und neuen Staffeln unsterblicher Serienklassiker auf.



Am 9. September startet die Programmerweiterung mit der spanischen Familiengeschichte „Grand Hotel“ zum ersten mal im Free-TV und in der ARD-Mediathek im ONE-Channel. Kurz darauf gehen die Abenteuer der „Clique“ in den zweiten Durchgang. Am Folgetag startet die elfte Staffel des britischen Klassikers „Doctor Who“ als Free-TV-Premiere und in der Mediathek. Neue Staffeln gibt es von „Hot in Cleveland“ und „Private Eyes“ – beide Produktionen werden jedoch nicht in der Mediathek abrufbar sein.