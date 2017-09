Serienpreis soll zweites Zugpferd in Cannes werden

Unter Filmemachern und Kritikern sind die Filmfestspiele in Cannes schon seit je her einer der, wenn nicht der wichtigste Preis. Nun will man das Gleiche für Serien etablieren und nebenbei den amerikanischen "Emmys" den Rang ablaufen.



Das Filmfest ist Cannes weltbekannt. Nun soll in der südfranzösischen Stadt auch ein Festival für Serien, die Stars und Sternchen der Branche anlocken. Es wird "CANNESERIES" heißen und zum ersten Mal vom 4. bis 11. April 2018 stattfinden, wie die Organisatoren kürzlich mitteilten.