"Serienquartett": Show für Serienfans startet bei "One"

Comedian Kurt Krömer diskutiert im Fernsehen übers Fernsehen - genauer gesagt über Serien. Beim öffentlich-rechtlichen Spartenkanal One startet am 27. September die neue monatliche Show "Seriös - Das Serienquartett".



Die 45-minütigen Folgen sollen nach Angaben des federführenden Westdeutschen Rundfunks (WDR) jeweils am letzten Freitag im Monat um 21 Uhr zu sehen sein.



In Wohnzimmer-Atmosphäre tauscht sich Krömer (44) dabei mit Autorin und Showrunnerin Annette Hess ("Weissensee"), Produzent und Autor Ralf Husmann ("Stromberg") sowie Moderatorin Annie Hoffmann ("Grill den Henssler") aus. Geplant sind zunächst fünf Folgen. In der ersten geht es um "Der Pass" (Sky), "Succession" (Sky/iTunes), "Derek" (Netflix) und "The End of the F...ing World" (Netflix). Aber auch Klassiker wie "Game of Thrones" oder deutsche Produktionen wie "Babylon Berlin" werden kommentiert.