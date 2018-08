Serienstart von Terry Pratchetts und Neil Gaimans "Good Omens"

Lange hat es gedauert, bis die Pläne zur Verfilmung des Kultromans "Good Omens" in die Tat umgesetzt werden. Nun ist es endlich so weit und Fans auf der ganzen Welt warten auf die wohl lustigste Apokalypse, die je über eine Mattscheibe flimmerte.



Wenn solche Autorengrößen wie Terry Pratchett und Neil Gaiman gemeinsam über die Apokalypse schreiben, dann können sich die Fans sicher sein, dass kein Auge trocken bleibt. Ihr in den 1990er Jahren erschienener Roman "Ein gutes Omen" (im engl. Original "Good Omens") liest sich wie eine Verschmelzung aus Pratchetts berühmter Scheibenwelt und Gaimans träumerischer Fantasy.