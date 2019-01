Serverprobleme machen Dschungelcamp spannender

Eine große Überraschung im Dschungelcamp gab es heute Nacht, denn keiner der Kandidaten musste gehen.



Dem Dschungelcamp bleiben alle Kandidaten erhalten. Zwei Tage vor dem Finale bei der 13. Staffel der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sind weiterhin noch sechs der ursprünglich zwölf Teilnehmer übrig. Am Donnerstagabend musste keiner gehen - zur großen Überraschung der Zuschauer und der Dschungelcamper. Offizielle Begründung: Wegen Serverproblemen sei keine Auswertung des Telefonvotings möglich gewesen.