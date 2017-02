Servus TV sichert sich Live-Rechte an Superbike-WM

Ab Ende Februar wird neben der MotoGP auch die Superbike-WM live bei Servus TV zu sehen sein. Der Sender sicherte sich die Übertragungsrechte für Deutschland, Österreich und die Schweiz.



Ab der Saison 2017 überträgt Servus TV in Österreich, Deutschland und der Schweiz die Superbike-WM live. Dies garantiert die Vereinbarung, die der Sender mit dem Rechtevermarkter Dorna WSBK Organization getroffen hat. Der Startschuss fällt am 25. Februar in Australien.