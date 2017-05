Servus TV und Sky zeigen Regatta America's Cup

Am Freitag startet der Segel-Wettbewerb America's Cup. Verfolgen lässt sich das Event bei Sky und bei Servus TV.



Der America's Cup ist die weltweit älteste und vermutlich bekannteste Segelregatta. In diesem Jahr findet sie zum 35. Mal statt und das Event ruft natürlich auch Segelfans auf den Plan. Übertragen wird es in Deutschland vom Bezahl-Sender Sky, doch bei Servus TV gibt es kostenlose Möglichkeiten, das Spektakel auf dem Atlantik zu verfolgen.