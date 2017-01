Servus TV will in deutsches Programm investieren

Mehrfach stand Servus TV im Jahr 2016 auf der Kippe. Jetzt will der Sender nicht nur bleiben, sondern mithilfe großer Investitionen auch im deutschen Markt sein Wachstum voranbringen.



Ein Wechselbad der Gefühle durchlebten Zuschauer und Mitarbeiter von Servus TV im Jahr 2016. Der Sender von Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz stand im Mai aufgrund der geplanten Gründung eines Betriebsrats vor dem kompletten Aus, anschließend wollte man sich auf Österreich konzentrieren und aus Deutschland und der Schweiz zurückziehen. Im Oktober wurde dann das Aus für Deutschland wieder zurückgezogen und nun will Servus TV im Jahr 2017 richtig durchstarten, wie das Wirtschaftsmagazin "W&V" am Donnerstag vermeldete.