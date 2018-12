"Sesamstraße"-Macher starten US-Initiative zu Obdachlosigkeit

Die Macher der "Sesamstraße" haben in den USA eine neue Initiative zum Thema Obdachlosigkeit gestartet. Im Mittelpunkt steht dabei das kleine Mädchen Lily.



In Videos der Kindersendung wird die Figur der Lily von einer leuchtend pinkfarbenen Puppe dargestellt, wie Sesame Workshop am Mittwoch in verschiedenen sozialen Medien mitteilte. Lilys Familie hat ihr Zuhause verloren und muss deshalb bei Freunden unterkommen. Zu sehen sind die Clips vorerst nur im Internet.