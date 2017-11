Sesamstraße parodiert "Stranger Things"

Nach den Parodien auf "The Walking Dead", "Marvel's Avengers", "Star Wars" und "Game of Thrones" nehmen sich die Drehbuchautoren diesmal die Netflix-Serie "Stranger Things" vor. Mit "Sharings Things" ist den Sesamstraßenmachern wieder eine gute Parodie gelungen.



Den Drehbuchautoren ist wieder einmal eine gelungene Mischung aus Witz, Liebe zum ursprünglichen Material und einer Lektion für Kinder gelungen. In Anspielung auf Demogorgon vertilgt das Krümelmonster als der Cookiegorgon alle Süßigkeiten und Snacks in der Snackside Down. Und nun macht er sich an Halloween auf die Jagd nach weiteren Süßigkeiten.