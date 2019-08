Sex, Drugs and Drama – "Euphoria" auf Sky

Die Teenager-Dramaserie über Sex- und Drogeneskapaden an einer amerikanischen Highschool zeigt schonungslos ein realistisches, provokatives Porträt der Generation Z und lässt dabei kein Tabuthema aus.



Die siebzehnjährige Protagonistin Rue kommt frisch aus dem Drogenentzug nach hause und weiß weder etwas mit sich oder ihrem Leben anzufangen – noch hat sie Ambitionen, clean zu bleiben. Ihr Weltbild wird gehörig durcheinander gewirbelt, als sie der transsexuellen Jules begegnet, eine Außenseiterin und neu in der Stadt. In Rues Umkreis tummeln sich die nicht minder problembeladenen oder traumatisierten Klassenkameraden. Sie alle taumeln von einem Party-Exzess zum nächsten, immer auf der Suche nach sich selbst und einem Sinn im Leben.