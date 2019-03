Sex sells: Werberat nimmt sexistische Anzeigen in die Kritik

In der Werbung scheint man beim Thema Sexismus gewaltig hinterher zu hängen. So sieht es zumindest der Werberat, der die Werbebranche für sexistische Anzeigen kritisiert.



Immer wieder werden "Frauenkörper in herabwürdigender Art" präsentiert, kritisiert der Werberat die Werbebranche. Geschlechterdiskriminierung und Sexismus stehen in der Welt der Werbung demnach auf der Tagesordnung.