"Sex sells": Werbung nutzt noch immer Stereotype - aber weniger

Die sexualisierte Darstellung von Frauen ist immer noch beliebt, um Produkte an den Mann oder die Frau zu bringen. Allerdings geht der Trend weg von diesem stereotypen Denken.



Die Werbung setzt noch immer auf eine sexualisierte Darstellung von Frauen - allerdings zunehmend weniger als noch vor 20 Jahren. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Hochschule der Medien (HdM) in Stuttgart, die 560 TV-Spots der Jahre 1996 und 2016 aus sieben Produktbereichen analysiert hat.



Demnach wird heute fast jede dritte Frau unter dem Aspekt der Sexualität dargestellt. Das ist immerhin sehr viel weniger als 1996. Damals war es noch mehr als jede zweite Frau.