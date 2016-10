"Shades of Blue": J-Lo geht bei RTL in Serie

Die neue Crime-Serie "Shades of Blue" lockt mit einer etwas außergewöhnlichen Kombination zweier Superstars: Jennifer Lopez und Ray Liotta lassen sich auf ein riskantes Spiel ein, in dem sich alles um Loyalität und Verrat dreht.



Ab Dienstag wagt RTL den Start einer neuen Crime-Serie, die sich schon bald zu einem wahren Kult-Hit entwickeln könnte. Mit den Stars Jennifer Lopez ("Das Schwiegermonster") und Ray Liotta in den Hauptrollen ("The Place Beyond the Pines") steht dem jedenfalls nichts im Wege. Die 13 Episoden der ersten Staffel zeigt RTL als Free-TV-Premiere immer dienstags ab 21.15 Uhr.