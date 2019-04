"Shakespeare und Hathaway": Neue Serie bei ZDFneo

ZDFneo macht Platz für ein neues Ermittlerduo: Luella Shakespeare und Frank Hathaway starten am Freitag um 20.15 Uhr im Neuen Zweiten.



Er: Verschroben. Sie: Bildhübsch. Das passt irgendwie nicht zusammen. Und in der Tat gehören Luella Shakespear und Frank Hathaway vorerst nicht zusammen. Bevor die beiden beruflich zu einem Dream-Team werden, hat Luella Shakespeare (Jo Joyner) höchstpersönlich Bedarf an einem Privatdetektiv. Denn die Blondine steht kurz vor ihrer Hochzeit mit dem wohlhabenden Clive (Nigel Whitmey).