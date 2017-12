"Shameless": Staffel 8 ab Februar bei Fox

Die Gallaghers sind zurück! Nicht die Brüder von der Band Oasis, sondern die Serie - auch wenn der Titel durchaus auch zu den britischen Rüpel-Rockern passen würde. "Shameless - Nicht ganz nüchtern" ist ab Februar in der achten Staffel exklusiv bei Fox zu sehen.



Die zwölf Folgen der achten Staffel "Shameless - Nicht ganz nüchtern" sind ab dem 26. Februar jeden Montag ab 21.45 Uhr exklusiv bei Fox zu sehen. Dabei steht sowohl der englische Orignalton als auch die deutsche Synchronisation zur Verfügung.