Shannen Doherty kehrt zu "Beverly Hills, 90210" zurück

Sechs Stars der früheren TV-Kultserie "Beverly Hills, 90210" hatten bereits im Februar ihre Rückkehr angekündigt - nun macht auch Shannen Doherty (48) bei der geplanten Fortführung der Serie beim US-Sender Fox mit.



"Ja, es ist offiziell", gab die Schauspielerin am Freitag auf Instagram und Twitter bekannt. Die Frage sei nur, ob sie noch diese Outfits tragen werden, schrieb Doherty zu einem Foto, das die "90210"-Stars in den 90er Jahren in für die Zeit typischen Jeans und T-Shirts zeigt.