"Shape of Water" und "Aus dem Nichts" gewinnen US-Kritikerpreise

Regisseur Fatih Akin ist nach dem Golden-Globe-Sieg in Hollywood weiter auf Erfolgskurs. Dort gewinnt sein Film "Aus dem Nichts" einen wichtigen Kritiker-Preis. Auch "Shape of Water" sammelt Trophäen ein.



Der Film "Aus dem Nichts" des Hamburger Regisseurs Fatih Akin hat in Hollywood einen weiteren Preis gewonnen. Bei der Verleihung der Critics' Choice Awards in der Nacht zum Freitag wurde das NSU-Drama zum besten nicht-englischsprachigen Film gekürt. Die meisten Trophäen räumte das Fantasy-Märchen "Shape of Water – Das Flüstern des Wassers" ab: als bester Film, für die Regie von Guillermo del Toro, Szenenbild und Filmmusik.