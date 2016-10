Sharp stellt weltweit ersten Sat-Receiver für 8K vor

Während hierzulande gerade einmal die ersten 4K-Sender an den Start gehen, will Japan die Olympischen Sommerspiele 2020 bereits in 8K übertragen. Der japanische Elektronikkonzern präsentiert nun den weltweit ersten Satelliten-Receiver für 8K.



Nachdem der japanische Elektronikhersteller zuletzt eher mit Negativ-Schlagzeilen auf sich aufmerksam machte, meldete sich Sharp Anfang September auf der IFA in Berlin mit UHD-Fernsehgeräten zurück. Nun wollen die Japaner wieder ganz vorn mitmischen und gehen den nächsten Schritt zu einer Zeit, da nach nicht einmal 4K richtig auf dem Markt angekommen ist. So stellte Sharp den weltweit ersten Sat-Empfänger für 8K vor.