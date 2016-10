"Shooter" und "Madoff": Exklusive Serienpremieren auf Sky 1

Sky 1 bringt zwei Actionserien als exklusive TV-Premieren ins Programm. Mit den Serien "Shooter" und "Madoff - Der 50-Milliarden-Dollar-Betrug" verspricht der Sender Hochspannung.



Sky 1 zeigt zwei Serien als exklusive Premieren im deutschen Fernsehen. "Shooter" ist eine actionreiche Serie mit Ryan Phillippe. Sie soll am 24.11. starten. Die Miniserie "Madoff - der 50-Milliarden-Dollar-Betrug" wird ab dem 10.11. im Programm von Sky 1 sein.