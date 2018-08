Shoppen im Google-Laden? Filiale in Chicago geplant

Berichten zufolge plant Google einen Einkaufsladen in Chicago. Die Konkurrenz von Apple und Microsoft betreiben derartige Geschäfte schon länger.



Google macht laut Medienberichten einen neuen Anlauf, einen eigenen Einkaufsladen zu eröffnen. Der Internet-Konzern wolle dafür eine Fläche von rund 1300 Quadratmetern in Chicago anmieten, berichteten die "Chicago Tribune" und "Crain's Chicago Business" unter Berufung auf informierte Personen.