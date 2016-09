Shopping per Virtual Reality: Jeder zweite Deutsche sagt "Ja"

Der Virtual-Reality-Boom greift allmählich vermehrt von den Videospielen auch auf andere Bereiche über. Über die Hälfte der Deutschen möchte nun per Virtual Reality shoppen.



In seiner Studie zum Thema Omnichannel hat das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Ipsos Erstaunliches herausgefunden: Mehr als die Hälfte aller Deutschen möchte gerne per Virtual Reality shoppen. In der Studie, die die Märkte Deutschland, Großbritannien und Frankreich unter die Lupe nahm, gaben 52 Prozent der befragten Deutschen an, sich für VR-Erlebnisse während des Einkaufens zu interessieren. Vor allem virtuelle Anproben haben es den Befragten angetan, denn die wünschen sich 47 Prozent.