Show mit Streichen - neue Runde für "Verstehen Sie Spaß?"

Felix Neureuther erwischt es in der Seilbahn, Ingo Zamperoni im "Tagesthemen"-Studio, die "Tatort"-Kommissare Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser bei Dreharbeiten in Wien: Sie werden von Spaßfilmen mit der versteckten Kamera hereingelegt. Dahinter steckt Guido Cantz. Dieser startet in sein neuntes Jahr als Moderator von "Verstehen Sie Spaß?". Die erste Ausgabe der ARD-Unterhaltungsshow in diesem Jahr wird am Samstag, 20.15 Uhr, im Ersten ausgestrahlt. Sie kommt live aus den Bavaria Studios München.