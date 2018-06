Showdown um die Handball-Meisterschaft live und exklusiv auf Sky

Zwei Mannschaften können noch Meister in der Handball-Bundesliga werden. Wer macht das Rennen, Flensburg oder die Rhein-Neckar Löwen?



Am Sonntag wird der Handball-Meister gekürt. Im Gegensatz zu König Fußball steht Bundesliga nicht nur in dem Ruf, die stärkste der Welt zu sein, sondern hier ist das Rennen sogar bis zum letzten Spieltag spannend.



Die Titelverteidiger der letzten beiden Saison von den Rhein-Neckar Löwen aus Mannheim sind kurz vor der dritten Meisterschaft noch ins Straucheln geraten und mussten die SG Flensburg-Handewitt jüngst vorbeiziehen lassen.