Sibel Kekilli will nicht mehr im ARD-"Tatort" ermitteln

Sieben Jahre stand sie als Sarah Brandt im "Tatort" Axel Milberg alias Klaus Borowski zur Seite. Nun kündigte die "Game of Thrones"-Darstellerin Sibel Kekilli an, die ARD-Krimireihe verlassen zu wollen.



Nach sieben Jahren verlässt Sibel Kekilli den "Tatort". "Es braucht natürlich eine Portion Mut, nicht weiter zu machen, aber ich möchte als Schauspielerin wieder mehr Freiraum für andere Projekte und Rollenangebote haben", sagte die 36-Jährige der "Süddeutschen Zeitung". Inzwischen bestätigte auch der Norddeutsche Rundfunk (NDR), der den Kieler Tatort mit Kekilli verantwortet, den Ausstieg der Schauspielerin.