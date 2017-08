Sicher bezahlen bei Pay-TV und Video-on-Demand

Phishing-Attacken auf VoD-Kunden



VoD-Anbieter wie Netflix, Amazon Prime Video und die Telekom scharen Millionen von Kunden unter sich und bieten so die perfekte Voraussetzung für Phishing-Attacken. Unter dem Deckmantel bekannter Marken verschicken die Cyberkriminellen Mails an die Abonnenten, um deren Konto- und Kreditkartendaten abzugreifen. Mit Betreffzeilen wie "Zahlungsart geändert", "Identität bestätigen" oder "Vermuteter unbefugter Loginversuch" ködern die Betrüger ihre Opfer, die Folge: Finanzielle Schäden in Millionenhöhe. Um sich vor derartigen Attacken zu schützen, sollte man bei der Wahl der Zahlungsart den Sicherheitsaspekt im Hinterkopf behalten.

Vor- und Nachname

Kreditkartennummer

Ablaufdatum

Sicherheitscode

Selbst bestimmen wann, wo und was man sich im Fernsehen anschaut – diese Flexibilität schätzen Verbraucher an VoD und Pay-TV. Auch in puncto Zahlungsmöglichkeiten überzeugen die Anbieter durch eine große Auswahl: Kreditkarte, PayPal und Lastschrift gehören zu den Standard-Zahlungsarten, aus denen die Kunden wählen können. Registriert man sich bei einem der Anbieter, muss man sich auf eine der Zahlungsoptionen festlegen und seine Daten hinterlegen:PayPalPayPal wird mittlerweile bei allen namhaften VoD- und Pay-TV-Anbietern als Zahlungsmodalität angeboten. Der Online-Bezahldienst ist in Deutschland sehr beliebt, birgt aber auch erhebliche Sicherheitsrisiken. So war PayPal im 1. Quartal 2017 das am häufigsten von Phishing-Attacken betroffene Bezahlsystem. Das Problem: Hat ein Hacker erstmal den Zugang zum PayPal-Konto "gefischt", hat er automatisch Zugriff auf alle hinterlegten Konten und Kreditkarten. Es empfiehlt sich daher, nur ein Konto als Referenz zu hinterlegen. Der Vorteil von PayPal ist, dass die Bankdaten nicht an den Zahlungsempfänger weitergeleitet werden.Kreditkarte:Akzeptiert werden in der Regel Kreditkarten der gängigen Kreditkartenanbieter Visa, MasterCard und American Express. Entscheidet man sich, die monatlichen Kosten für das Abonnement über Kreditkarte zu bezahlen, müssen folgende Daten angegeben werden: