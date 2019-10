Sicherheitslücke bedroht Android-Geräte

Das Mobil-Betriebssystem Android habe eine Schwachstelle, warnt eine Google-Sicherheitsexpertin, diese werde offenbar bereits von Hackern ausgenutzt.



Die Warnung vor der schwerwiegenden Sicherheitslücke kommt von Maddie Stone, einem Mitglied von Googles Hackerteam Project Zero. Verschiedene Androidgeräte seien betroffen, darunter welche von Google selbst. Ein passendes Programm, mit dem sich die Lücke ausnutzen lässt, ein sogenannter Exploit, soll bereits im Umlauf sein. Möglicherweise kommt der Exploit von der NSO Group, einer berühmt-berüchtigten Cybersicherheitsfirma aus Israel.