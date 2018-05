Sicherheitslücke bei Online-Apotheken entdeckt

Informatik-Wissenschaftler der Universität Bamberg haben eine Sicherheitslücke in den Onlineshops zahlreicher Versandapotheken aufgedeckt.



Über die inzwischen geschlossene Schwachstelle bei einem Anbieter von Software für Apotheken hätten Unbefugte die letzten Einkäufe sowie andere persönliche Daten von Kunden ausspähen können. Über die Lücke hatten NDR und WDR zuerst berichtet.