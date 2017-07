Sicherheitslücken durch Wlan-Nutzer?

Wir Deutschen surfen so unsicher wie noch nie. Die Ergebnisse einer Studie lassen die Alarmglocken läuten: Beim Thema Passwortschutz und Internetqualität hat Deutschland erheblichen Nachholbedarf.



Eine OnePoll-Umfrage für reichelt elektronik warnt Internetnutzer vor dem lockeren Umgang mit den Passwörtern für die eigenen Wlan-Router. So besagen die Ergebnisse dieser Studie, dass zwei Drittel der Deutschen Passwörter an Freunde, Nachbarn und Verwandte weitergeben.