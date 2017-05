Sichert sich RTL die Europa League?

Neben der Champions League vergibt die UEFA auch die Rechte an der Europa League ab der Saison 2018/19 neu. Dabei könnte es im Free-TV zu einem Wechsel des übertragenden Senders kommen, denn RTL soll Sport1 beerben.



Der europäische Spitzenfussball und das deutsche Fernsehen: Ein Fall, der sich zu einer unendlichen Geschichte mausert. Die begehrten Rechte an der Champions League sind auch eineinhalb Monate nach Abgabe der Angebote noch nicht vergeben und auch die Europa League hat noch keinen Sender ab der Saison 2018/19. Nach Informationen des Fachblatts "Kicker" bahnt sich allerdings ein Senderwechsel beim "kleinen" Wettbewerb an.