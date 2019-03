Siebenstündige Radiosendung zum deutschen Einmarsch in Prag 1939

Der tschechische Rundfunk erinnert mit einer siebenstündigen Livesendung an den Einmarsch deutscher Truppen vor 80 Jahren.



Unter dem Titel "Studio 39" werden an diesem Freitag (15. März) Zeitzeugen, Holocaust-Überlebende, Historiker und Politiker zu Wort kommen, wie der Leiter der Nachrichtenredaktion des Senders, Jan Pokorny, am Donnerstag erklärte. Gesendet wird unter anderem aus einem Studio auf dem Prager Hauptbahnhof. Außerdem soll ein Team aus 13 Reportern an die Orte der damaligen Ereignisse zurückkehren. Eingespielt werden historische Aufnahmen aus dem Prager Rundfunkarchiv.