Siebertz bleibt Vorsitzender im ARD Programmbeirat

Für weitere zwei Jahre wurde Dr. Paul Siebertz zum Vorsitzenden des ARD-Programmbeirats gewählt. Die Stellvertreterin an seiner Seite ist hingegen neu.



Dr. Paul Siebertz braucht seinen Schreibtisch vorerst nicht zu räumen. Wie Programmbeirats der ARD am Mittwoch beschloss, bleibt er Vorsitzender des Gremiums.