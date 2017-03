Siebte "Game of Thrones"-Staffel startet Mitte Juli

Die "Game of Thrones"-Saga geht weiter. Für Mitte Juli haben die Macher die Ausstrahlung der siebten Staffel angekündigt. In Deutschland können Fans die erste Folge nachts auf Sky mitverfolgen.



Dieser Nachricht haben Fans der amerikanischen Fantasy-Serie "Game of Thrones" lange entgegengefiebert: Die siebte Staffel soll am 16. Juli in den USA anlaufen, wie der US-Sender HBO am Donnerstag bekanntgab. In Deutschland können die Fans den Beginn der neuen Staffel zeitgleich in der Nacht vom 16. auf den 17. Juli auf Sky on Demand, Sky Go und Sky Ticket verfolgen. Am Montagabend läuft die erste Folge dann linear im Programm von Sky Atlantic - wahlweise auf Deutsch oder in der englischen Originalfassung, wie Sky Deutschland mitteilte.