Sigmund Gottlieb wird 65: Beim BR endet eine Ära

Mit der Pensionierung von Sigmund Gottlieb geht im Bayerischen Rundfunk (BR) eine Ära zu Ende. Als Moderator von "Brennpunkt"-Sendungen und als Kommentar in den "Tagesthemen" war er das BR-Gesicht in der ARD.



Seit einem Vierteljahrhundert ist er das Gesicht des Bayerischen Fernsehens in der ARD. Millionen Zuschauer kennen ihn als Moderator von "Brennpunkt"-Sendungen und - weit mehr als 300 Mal - als Kommentator der "Tagesthemen". Seinen 65. Geburtstag am 21. Oktober will Sigmund Gottlieb aber fernab der Öffentlichkeit still genießen - und sich zugleich auf die Zeit nach dem Fernsehen vorbereiten. Denn Ende März geht er in den Ruhestand - das Ende einer Ära im BR.



"Damit hat die Mauer wohl keinen Sinn mehr." Als Gottlieb am Abend des 9. November 1989 im ZDF-"heute-journal" diese Prognose abgab, konnte er nicht ahnen, wie schnell er recht bekam. Der Fall der Berliner Mauer und die deutsche Wiedervereinigung waren für ihn die schwierigste und spannendste Zeit seines Berufslebens. Schwierig in der Einordnung später auch die "Brennpunkte" zum Kosovo-Krieg Ende der 90er Jahre.