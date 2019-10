Silbereisens "25 Jahre Feste-Show" nicht in der ARD

Schon seit einem Vierteljahrhundert heißt es "Willkommen bei den Festen der Volksmusik". Aus diesem Anlass präsentiert Florian Silbereisen am Samstag (26. Oktober) die "25 Jahre Feste-Show – Das große Wiedersehen" - jedoch nur in Dritten Programmen.



Auch wenn der Haussender der Feste der Volksmusik das Erste ist, wird die Aufzeichnung der Show in den beiden dritten Programmen MDR und NDR laufen. Dabei lockten die vergangenen Shows eigentlich immer Millionen Zuschauer vor den Fernsehschirm.