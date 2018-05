"Silicon Valley" und "Barry" ab nächster Woche auf Sky

Sky hat für den Mai den Start von "Barry" und die fünfte Staffel von "Silicon Valley" in petto. Die beiden HBO-Serien laufen ab nächster Woche.



"Pied Piper" winkt endlich der Durchbruch im Silicon Valley. Doch obwohl darauf Richard (Thomas Middleditch) und seine Kollegen eigentlich die ganze Zeit hingearbeitet haben, beginnen jetzt erst die richtigen Probleme. Richard hält nur schwer dem Druck als CEO stand. Wirklich einfacher macht es die Sache nicht, dass sich Dinesh (Kumail Nanjiani) und Gilfoyle (Martin Starr) wie gewohnt an die Kehle gehen.