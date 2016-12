Silvester im TV: Pilawa im ARD-"Stadl", ZDF-Kerner in Berlin

Im Fernsehen begrüßen natürlich auch die Öffentlich-Rechtlichen das neue Jahr. Die Stunden bis zum Countdown soll in der ARD "Allzweckwaffe" Jörg Pilawa mit dem "Silvesterstadl" verkürzen, während das ZDF auf Johannes B. Kerner vor dem Brandenburger Tor in Berlin setzt.



Über Jahre prägte der "Musikantenstadl" die deutsche Fernsehunterhaltung am Samstagabend. Ob nun der 2015 gestorbene Karl Moik oder sein Nachfolger Andy Borg: Millionen Fernsehzuschauer, die Schlager und Volksmusik lieben, schalteten die Show rund sechs Mal im Jahr ein. Aber das ist Vergangenheit. Nur der "Silvesterstadl", die Partyversion der Traditionsshow, hat sich gehalten. An diesem Samstag (20.15 Uhr) ist sie wieder einmal im Ersten zu sehen, wenngleich auch in anderer Besetzung.