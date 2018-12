Simon Beeck wird fester Moderator der Sat.1-"Dinner Party"

Nachdem das noch recht junge Late-Night-Talkformat bislang eher durch konzeptuelle Veränderungen und Neubesetzungen auffiel, wird mit dem 1Live-Moderator nun ein Dauergastgeber installiert.



Erst seit 2017 läuft die Talkshow "Dinner Party" auf Sat.1 – und doch hat es mit Marlene Lufen, Oliver Pocher und Ariana Barborie bereits einige Wechsel in der Moderation des Nachtformats gegeben.