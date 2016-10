SimpliTV: Nächste Stufe der DVB-T2-Umstellung in Österreich

Am heutigen Donnerstag vollzieht Österreich die nächste Stufe seiner DVB-T2-Umstellung. In Wien, dem Nordburgenland sowie Teilen Niederösterreichs gibt es Antennenfernsehen nur noch über SimpliTV zu sehen - dafür aber in HD.



Nicht nur hierzulande rüstet man das digitale Antennenfernsehen auf neue Standards um. Auch Österreich stellt sein Antennenfernsehen von DVB-T auf den Nachfolgestandard DVB-T2 um. Ab dem heutigen Donnerstag wird der alte digitalterrestrische Standard in Wien, im Nordburgenland sowie in weiten Teilen Niederösterreichs abgeschaltet, sodass in diesen Regionen nur noch über SimpliTV Antennenfernsehen zu empfangen ist.