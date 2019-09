Simply Red kommen zum Radiopreis in der Elbphilharmonie

Wenn am 25. September der Deutsche Radiopreis in der Hamburger Elbphilharmonie verliehen wird, wird auch die Band Simply Red auf der Bühne stehen. Außerdem dabei Herbert Grönemeyer, Mark Forster, Lena Meyer-Landrut und Nico Santos.



Die Musiker um Mick Hucknall werden ihre aktuelle Single "Thinking Of You" aus dem neuen Studioalbum "Blue Eyed Soul" vorstellen, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Donnerstag in Hamburg mitteilte.