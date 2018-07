SimplyTV SAT HD: Drei neue Sender von Discovery

Drei HD-Sender von Discovery stoßen jetzt zum SimpliTV SAT HD-Paket. Damit bauen die Senderfamilie und der österreichische DVB-T2-Anbieter ihre Zusammenarbeit weiter aus.



Die HD-Versionen von DMAX, TLC und Eurosport 1 sind künftig Teil des SAT HD-Pakets von SimpliTV. Auch die SD-Versionen von DMAX Austria und Eurosport 1 werden weiterhin im Antenne Plus Paket verfügbar bleiben.