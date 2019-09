"Simpsons" ab nächster Woche montags

Die "Die Simpsons" ziehen auf den Montagabend um. Am 16. September startet auf ProSieben der Mad Monday mit den neuen Folgen "Die Simpsons" und "Young Sheldon" sowie dem Staffelfinale von "The Big Bang Theory".



Ab 21.15 Uhr gibt es dann auf ProSieben die sechs letzten Folgen der 29. Staffel der Familie in Gelb. Diese waren vorher nur im ORF in deutscher Sprache im Free-TV ausgestrahlt worden. Am Ende des Monats wird es dann auch noch einen Rekord geben. Mit der 636. Episode wird die Zeichentrickserie endgültig zur langlebigsten US-Prime-Time-Serie der TV-Geschichte.