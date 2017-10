Sind Licht und Luft Schlüssel zu einem ultraschnellen Internet?

Glasfaserleitungen haben sich enorm entwickelt und an Schnelligkeit gewonnen, jedoch haben sie ein Problem: Die Übertragung von Daten wird in Ort und Geschwindigkeit durch das Kabel begrenzt. Kann gedrehtes Licht das ändern?



Wissenschaftler der Universität Glasgow haben jetzt vielleicht einen Weg zu einem ultraschnellen Internetzugang gefunden. Durch verdrehtes Licht sollen die Nachteile von Glasfaserleitungen eliminiert werden und ein schnelleres und effizienteres Internet angeboten werden.