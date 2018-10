"Sing meinen Song" mit Weihnachts-Special bei Vox

Eine Berghütte in den österreichischen Alpen wird kurz vor Beginn der Adventszeit mit weihnachtlichen Liedern beschallt: Prominente Interpreten singen sich gegenseitig wieder was vor.



Radio-Klassiker wie "Last Christmas" klingen in der Vorweihnachtszeit aus allen Lautsprechern - und Vox lässt die Evergreens von den Staffelteilnehmern seiner Musik-Show "Sing meinen Song" neu interpretieren.