Sitcom-Macher verteidigen den Tod von Roseanne

Nach dem Tod der Figur Roseanne in der neuen TV-Sitcom "The Conners" haben sich die Macher der Serie gegen Kritik verteidigt.



Hintergrund der Demission von Roseanne Barr von der Wiederbelebung ihrer Serie "Roseanne" war ein rassistischer Tweet Barrs über eine afroamerikanische Politikerin. Die Macher um Showrunner Bruce Helford hatten Schauspielerin im Nachfolger der abgesetzten Comedyserie "Roseanne" nicht weiterleben, sie stattdessen in der ersten "Conners"-Folge an einer Überdosis schmerzlindernder Opiate lassen.